Expointer adota QR Code em placas para localização no Parque Assis Brasil

Este ano a tecnologia, mais precisamente a digitalização, foi opção para resolver uma situação simples em meio a Expointer: como se localizar no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em vez de estampar mapas com os pontos, a organização estampou QR Code em 170 placas instaladas em diversos locais. O visitantes direciona a câmera do cdelular para o código e pode acessar o site da feira para saber onde ficam saídas, estacionamentos, estandes e outras áreas. Outro recurso do mapa digital ajuda a reencontrar o carro. A pessoa precisa marcar (no mapa) onde ele deixou o carro. Depois, ele consegue fazer com o que o mapa dê o percurso de retorno através do GPS (geolocalização). Um detalhe que a reportagem do Jornal do Comércio registra é que pessoas com estatura mais baixa podem ter dificuldade ou nem vão conseguir acessar o QR Code devido à altura da sinalização.