Dia da Amazônia é celebrado em sessão solene na Câmara

Dia 5 de setembro é o dia nacional da Amazônia, registrado para relembrar a importância da floresta tropical de 5 milhões de quilômetros quadrados que ocupa 59% do território brasileiro. A biodiversidade de fauna e flora presentes dentro da mata amazônica, que são em grande parte desconhecidos, são de extrema importância para o equilíbrio ambiental. No entanto, muitas destas espécies estão em perigo de extinção por conta da perda de vegetação, causada em grande parte pelo desmatamento e queimadas ilegais. Nesta segunda-feira (4), às vésperas do Dia da Amazônia, foi realizada uma solenidade na Câmara, com fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Dentre os dados citados, foi mencionado o aumento em quase 200% na capacidade dos órgãos ambientais de fiscalização, e a diminuição em 42% do desmatamento na Amazônia. "Nós queremos é um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que considere a bioeconomia, que respeite as populações locais”, disse a ministra.