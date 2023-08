Primeira terneira nascida na Expointer é batizada de Evidências em homenagem a música

Os nascimentos sempre marcam a as edições da Expointer, e neste ano não foi diferente. O primeiro nascimento do evento ficou por conta da Evidências, terneira da raça Simental Simental-Fleckvieh. Foi batizada pela Fazenda Santa Terezinha, de Jaquirana, em homenagem a música de Chitãozinho e Xororó. Já é tradição na fazenda que os terneiros sejam batizados com nomes músicais. O parto, realizado no Pavilhão do Gado de Corte, foi acompanhado também por alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O nascimento é resultado do cruzamento entre dois campeões de suas respectivas categorias. A mãe, FST Vitória Harlem, foi Campeã Vaca Adulta na Expointer 2021. Já o pai, FST Poll Blockchain Poll B50, foi o Grande Campeão da raça na Expointer de 2022.