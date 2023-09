Enxurrada do Rio das Antas destrói completamente Ponte de Ferro construída em 1930

forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul

A Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas que liga Nova Roma do Sul a Farroupilha foi totalmente levada pelas águas. No final da tarde de segunda-feira (4),A estrutura, que tinha 120 metros de comprimento, não resistiu à força do Rio das Antas.O local foi sinalizado pelos agentes da segurança pública. As prefeituras de Farroupilha e de Nova Roma do Sul acionaram, de forma urgente e emergencial, o governo do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 27 pessoas morreram em razão das enchentes no Estado.