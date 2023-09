A Defesa Civil confirmou no início da manhã desta quarta-feira (6) mais seis mortes após as inundações que atingiram o Rio Grande do Sul. Os novos óbitos ocorreram em Roca Sales, no Vale do Taquari. Com isso, o número de vítimas até o momento em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde o domingo (3) chega a 27.