Comitiva do governo federal chega ao Rio Grande do Sul para avaliar estragos do ciclone

A pedido do presidente Lula, uma comitiva do governo federal saiu de Brasília na manhã desta quarta-feira (6) rumo às áreas mais atingidas pelo temporal no Rio Grande do Sul. Ao desembarcarem em Caxias do Sul, o ministro da Secretária da Comunicação Social, Paulo Pimenta; o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff, realizaram um sobrevoo de helicóptero.

“A nossa presença em solo gaúcho permite que possamos observar melhor o ocorrido e avaliar se precisa mobilizar mais e empregar mais esforço para garantir o que for necessário de apoio ao Estado do Rio Grande do Sul”, destacou Góes. Ele acrescentou que “não faltarão recursos orçamentário e financeiro, pois com a visita saberemos se será preciso empregar mais esforço do governo federal aos municípios atingidos”.

governador Eduardo Leite atualizou a situação após sobrevoo pelo Vale do Taquari : “Assim que a situação se estabilizar vamos avaliar as necessidades de pedidos de recursos ao governo federal. Esse será um segundo momento, o foco agora está no atendimento às pessoas”. Em coletiva à imprensa realizada no final da noite de terça-feira (5), o: “Assim que a situação se estabilizar vamos avaliar as necessidades de pedidos de recursos ao governo federal. Esse será um segundo momento, o foco agora está no atendimento às pessoas”.

Durante a tarde, Leite reuniu-se com as secretarias responsáveis para fazer um levantamento de todos os aparelhos públicos afetados, assim como dos locais com a infraestrutura viária comprometida. “O governo está se mobilizando desde já para trabalhar nesta reconstrução”, afirmou o governador.