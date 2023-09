Governador Eduardo Leite sobrevoa o Vale do Taquari

O governador Eduardo Leite sobrevoou oo Vale do Taquari na tarde desta terça-feira e informou que a região é a prioridade do Estado no momento e onde os esforços estão concentrados. Segundo o chefe da Casa Civil, Coronel Boeira, as águas já estão baixando no município de Muçum e, em breve, a população poderá começar a retornar para as suas residências.

LEIA MAIS: Número de mortes decorrentes das chuvas sobe para 21 no Rio Grande do Sul

Leite ainda lamentou cada uma das mortes e afirmou que a prioridade, neste momento, é evitar outras perdas humanas. "Os esforços estão concentrados em salvar vidas, no resgate e na proteção das pessoas. Desde as 7h, assim que houve condições de voo, os helicópteros do governo do Estado se mobilizaram para fazer os resgates nas comunidades mais afetadas, especialmente na região do Vale do Taquari", destacou.

Segundo o governador, o Estado acompanha os trabalhos de resgate e vai garantir todo o suporte necessário às famílias e aos municípios nas ações de reconstrução. Além do atendimento à população, o governo está trabalhando para desobstruir acessos bloqueados.

À noite, via rede social X, antigo Twitter, Leite afirmou: "O Rio Grande está em luto. Já são 21 vítimas confirmadas em decorrência das chuvas que começaram no domingo. Estamos consternados com a letalidade desse evento climático e mobilizados para salvar todos que ainda correm perigo."