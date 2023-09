Número de mortes decorrentes das chuvas sobe para 21 no Rio Grande do Sul

15 óbitos resultantes das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. As mortes ocorreram na cidade de Muçum, onde foram encontrados mais corpos após a diminuição do nível da água das enchentes, resultando em 21 vítimas O governador Eduardo Leite (PSDB) informou na tarde desta terça-feira (5), junto à Defesa Civil, o registro de mais. As mortes ocorreram na cidade de Muçum, onde foram encontrados mais corpos após a diminuição do nível da água das enchentes,até o momento.

Os óbitos anteriormente registrados foram encontrados nos municípios de Estrela, Passo Fundo, Ibiraiaras e Mato Castelhano. As águas causaram, também, inundações e desmoronamentos, com o aumento do fluxo dos rios e transbordamentos. Leite informou em uma transmissão ao vivo via Instagram que as autoridades seguem auxiliando as vítimas, concentrando os esforços na região do Vale do Taquari, uma das áreas mais afetadas.