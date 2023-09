Chuva causa duas mortes e transtornos no Rio Grande do Sul

A chuva forte que iniciou na noite de domingo (3) resultou em duas mortes e causou uma série de estragos e transtornos no Rio Grande do Sul. Em Mato Castelhano, na região Norte do Estado, um homem que estava em um veículo foi arrastado pela correnteza na madrugada de segunda-feira (4). O corpo foi localizado no rio Piraçuce.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o motorista do veículo, Cristiano Schuslei, 41 anos, tentou atravessar o rio com uma camionete, mas acabou levado pela correnteza. Em Passo Fundo, segundo a Defesa Civil gaúcha, um homem não identificado morreu após sofrer um choque elétrico no bairro Cruzeiro, nas proximidades da rua Parobé.

Ainda na cidade de Passo Fundo, após tempestade com granizo, cerca de 20 residências tiveram seus telhados atingidos. A Defesa Civil Municipal realizou um levantamento e constatou o entupimento de bocas de lobo, a queda de três árvores, a sinalização das vias em mais de 12 pontos de alagamento, o auxílio para a retirada de detritos em algumas ruas no centro de Passo Fundo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do km 166,5, entre Galópolis e Vila Cristina, houve queda de pedras bloqueando toda a faixa de trânsito no sentido crescente da via. Uma equipe de manutenção da via foi até o local. O trânsito de veículos foi feito no esquema pare e siga. Em Lajeado do Bugre, a chuva forte com granizo danificou cerca de 20 residências.

Em Sarandi, a Defesa Civil municipal registrou a queda de granizo que estragou de 40 casas. No município de Ibiraiaras, cerca de 30 residências tiveram danos devido aos fortes ventos ocorrido na madrugada. Houve o registro de danos devido ao vento e queda de árvores.