Mais de quarenta cidades registram dano por causa das chuvas no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingiram grande parte do Rio Grande do Sul neste domingo (3) e segunda-feira (4), causaram impactos em diversas cidades gaúchas. 44 municípios reportaram algum tipo de dano, com 278 pessoas desalojados e 2.091 pessoas afetadas diretamente por esses eventos, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Além destes dados, também foram registrados quatro óbitos, 309 casas destelhadas e três casas destruídas.

As autoridades acrescentam que, apesar dos números divulgados, há muito mais pessoas que foram indiretamente afetadas por problemas no acesso à água encanada e no fluxo de movimentação. A cidade de Passo Fundo, por exemplo, ficou sem abastecimento de água, pois as inundações alcançaram o bombeamento de água potável da Corsan. De forma indireta, são estimadas 2 milhões de pessoas afetadas.

deslizamentos e destruição de estruturas. As chuvas, que perduram por mais de 48 horas, estão causando inundações,A queda de alto volume de água está causando o transbordamento de rios e, de acordo com a Defesa Civil, há risco hidrológico de inundações em Itati, São Sebastião do Caí, Estrela e Lajeado, e de deslizamentos em Santa Maria e Caxias do Sul.

A Defesa Civil reforça a importância das medidas preventivas de segurança, para evitar maiores complicações e perdas. Entre as medidas estão o desligamento de fontes de energia, evitando eletrocussão, e não entrar em locais inundados ou com forte correnteza. Além disso, é importante o cadastro da população no sistema de SMS para receber avisos, enviando o CEP de seu endereço para o número 40199.