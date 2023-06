Maior desastre climático do RS chega a 16 mortos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a 16ª morte devido ao ciclone extratropical que atingiu o Estado na sexta-feira. O óbito mais recente foi o de um homem, ainda não identificado, encontrado em Caraá. Ainda na terça-feira, foi confirmada a morte de um homem na localidade de Costa do Ipiranga, em Gravataí, na Região Metropolitana.

Na terça-feira, o governo do Estado informou ainda que há 14.605 pessoas desalojadas, que perderam o local onde moravam, e outras 1.514 desabrigadas, que estão sem acesso às suas residências. De acordo com o governo, o ciclone foi o episódio de enxurrada que mais causou perdas humanas nas décadas recentes no Estado.

Após quatro dias do episódio trágico, restam 2,6 mil clientes da CEEE Equatorial sem energia. As regiões mais afetadas são Metropolitana (1,6 mil) e Litoral Norte (1 mil). Os municípios mais impactados são Porto Alegre (600 clientes), Viamão (900), Alvorada (100), Caraá (400) e Santo Antônio da Patrulha (600). Clientes da RGE também seguem sem luz, são 3.200 pontos sem abastecimento, em áreas alagadas, o que impede o acesso das equipes. Para restabelecer a energia nesses pontos é necessário que a água baixe a níveis seguros. Os municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom e São Leopoldo são os mais afetados.

O governador Eduardo Leite criou um grupo de trabalho envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado e as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão, da Fazenda e de Assistência Social. As forças de segurança do Estado e a Defesa Civil estão atuando com foco total no resgate e salvamento de pessoas e animais nos municípios atingidos e no apoio humanitário aos desabrigados.

A infraestrutura viária que ficou comprometida está sendo avaliada e recebendo intervenções emergenciais, assim como as escolas prejudicadas. O grupo de trabalho deve focar no desenvolvimento de uma política de apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade que sofreram perdas. Desde domingo, uma equipe da Secretaria da Saúde presta apoio psicossocial para famílias de Caraá, uma das regiões mais afetadas.

Segundo a Defesa Civil, 14 municípios já decretaram situação de emergência, são eles: Venâncio Aires, Caraá, Três Cachoeiras, Gravataí, Vale Real, Bom Princípio, Montenegro, Paverama, Portão, Feliz, Santa Maria do Herval, Glorinha, Tupandi e Maquiné.