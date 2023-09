Tempestade tropical na China causa enchentes e deixa mortos

Durante a noite de quinta-feira (7) para sexta (8), uma tempestade tropical atingiu o sudeste da China. As chuvas causaram enchentes, destruíram propriedades, e deixaram desabrigados. Dois bombeiros faleceram durante as tentativas de resgate, depois que o caminhão de bombeiros foi levado pelas águas. Por conta do fenômeno climático, os voos partindo e pousando da região foram cancelados, e muitas regiões foram evacuadas. De acordo com a divulgação de dados do Observatório Metereológico de Hong Kong, a tempestade tropical foi resultante do tufão havia atingido Taiwan no início da semana, o Haikui, que depois se dissipou e se tornou uma tempestade tropical, que afetou moradores da costa da província de Fujian.