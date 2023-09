Djokovic vence Medvedev, conquista o 4º título do US Open e ainda presta homenagem a Kobe Bryant

O sérvio Novak Djokovic conquistou, neste domingo, em Nova York, pela quarta vez o título do US Open, ao derrotar o russo Daniil Medvedev, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, em 3h17 de jogo. Primeiro colocado no ranking mundial, Djokovic, em sua décima final em Nova York, somou o 24º título de Grand Slam, igualando a marca da lendária Margaret Court. O atleta ainda aproveitou para vestir camiseta em homenagem ao seu amigo Kobe Bryant, fazendo alusão ao número da camisa do jogador de basquete, que coincide com a sua quantidade de títulos. Djokovic garantiu o Top 1 do ranking novamente e abriu nada menos que 3 mil pontos de vantagem sobre Alcaraz. Na prática, o sérvio vive situação confortável, com condições de encerrar o ano no topo mais uma vez. Djokovic soma agora 390 semanas (recorde de semanas não consecutivas) como número 1.