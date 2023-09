III Marcha das Mulheres Indígenas termina com manifestação da Esplanada dos Ministérios

A III Marcha das Mulheres Indígenas que ocorreu em Brasília,, que caminharam pelas ruas da capital brasileira e terminaram o último dia em manifestação na Esplanada dos Ministérios. O evento, organizado pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga), contou com a presença das ministras dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; do Meio Ambiente, Marina Silva; das Mulheres, Cida Gonçalves; da Igualdade Racial, Anielle Franco, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, junto da representação do Ministério da Cultura. O momento foi marcado pela, como o programa Guardiãs dos Territórios e da Casa da Mulher Brasileira, com enfoque em auxiliar as pautas de mulheres indígenas. Durante as demonstrações, foram relembradas as, vista como um afronte aos direitos dos povos originários.