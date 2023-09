Marquinhos salva com gol no fim e Brasil vence Peru nas Eliminatórias para a Copa

Brasil ficou longe do futebol apresentado na estreia contra a Bolívia

A Seleção Brasileira viajou até o Peru e venceu 1 a 0, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (12). Com pouca criatividade, muitos erros de passe e lento em campo, oA primeira partida de Fernando Diniz como treinador do Brasil fora de casa foi longe do que se esperava.. Já a seleção peruana continua apenas com um e é a oitava., explicou o zagueiro Marquinhos na saída de campo.