Neymar marca contra Bolívia e se torna maior artilheiro da Seleção

Neymar entrou para a história da Seleção Brasileira. O atacante se tornou o maior artilheiro da história do Brasil em jogos contra seleções ao marcar duas vezes na goleada sobre a Bolívia por 5 a 1, no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar chegou a 79 gols e superou Pelé, o Rei do Futebol e três vezes campeão mundial (1958, 1962 e 1970) que tem 77 gols com a camisa verde e amarela.

Em reconhecimento à façanha de Neymar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou o jogador com uma placa. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ganhou também o carinho dos 43 mil torcedores que foram até o Mangueirão, mesmo depois que o atacante perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Viscarra, quando o placar ainda estava 0 a 0.

A placa, assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, traz a seguinte mensagem: "A Neymar Jr, maior artilheiro da Seleção Brasileira de todos os tempos em jogos contra seleções, o agradecimento da CBF. Com seus gols, você tem levado alegria a milhões de brasileiros e torcedores pelo mundo."

Em entrevista coletiva após a partida, o craque brasileiro acentuou que sempre sonhou em fazer história com a Seleção Brasileira. "Estou muito feliz, estou sem palavras, jamais imaginei alcançar esse recorde. Não sou melhor que o Pelé ou qualquer outro jogador que passou pela Seleção", comentou Neymar. "Eu sempre quis escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e da Seleção, e hoje eu fiz isso. Agradeço a minha família e a todos os meus companheiros."

Na sexta-feira, na primeira rodada das Eliminatórias, a Seleção Brasileira foi amplamente superior e não encontrou dificuldades para aplicar uma goleada sobre os bolivianos. Os gols da vitória brasileira foram marcados por Rodrygo (duas vezes), Raphinha e Neymar (duas vezes). A Bolívia descontou com Ábrego. A partida marcou a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da Seleção.

Na segunda rodada das Eliminatórias da Copa 2026, a Seleção Brasileira enfrenta o Peru, em Lima, na terça-feira, às 23h, no estádio Nacional do Peru. No Peru, o time do técnico Fernando Diniz realizou um treino neste domingo, no estádio Alejandro Villanueva (Alianza Lima). Na segunda-feira, está previsto que o elenco brasileiro faça um treinamento de reconhecimento no local da partida.