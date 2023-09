Papa Francisco pede que países europeus sejam receptivos com ondas migratórias

Em sua visita à Marselha, no sul da França, o Papa Francisco participou de um evento organizado pela Conferência Episcopal Italiana. Na última sexta-feira (22), ele se dirigiu ao público ao tratar dos fluxos migratórios intensos que estão ocorrendo na Europa, em especial em direção à Itália e à França, e. "Pessoas que correm risco de afogamento ao serem abandonadas no oceano devem ser resgatadas. É um dever da humanidade. É um dever da civilização". Esta fala se passa pouco tempo depois do anúncio depor parte da Primeira-Ministra, Giorgia Meloni - a Lampedusa, ilha italiana no mediterrâneo, recebe milhares de grupos migratórios todos os dias. O Papa