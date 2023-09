Comportas do Cais são fechadas por risco de inundação em Porto Alegre

Oito anos depois, a prefeitura de Porto Alegre acionou o fechamento das comportas no Cais Mauá em razão do risco de alagamento da região central da cidade. Com o aumento do nível do Guaíba, a ação, conforme o governo municipal, se faz necessária. Foram fechados oito dos 14 portões. Outros seis que já são fechados permanentemente serão reforçados com 2 mil sacos de areia. A decisão foi tomada por conta dos alertas de temporais nos próximos dias, com previsão de até 100 milímetros na terça-feira (26). Além disso, na quarta-feira (27), o vento sul deve atuar em direção à Capital, represando a água e evitando o escoamento para a Lagoa dos Patos. "Não podemos estar desprevenidos neste momento decisivo. Estamos agindo com mitigação de danos e alinhados com o Estado e demais órgãos parceiros", disse o prefeito Sebastião Melo.