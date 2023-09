Zona Norte de Porto Alegre ganha dez ônibus novos a partir de segunda-feira

A partir desta segunda-feira (25), o atendimento das linhas Planalto, Passo das Pedras e Aeroporto será qualificado com a chegada de mais dez ônibus novos que serão colocados na frota. A empresa Nortran, que faz parte do consórcio Mob, ainda será reforçada por outros 11 veículos que ingressarão depois de passarem por emplacamento e vistoria. Os ônibus foram apresentados para o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e o adjunto, Matheus Ayres, em visita à sede da empresa. A vistoria faz parte do programa Mais Transporte. “A qualificação do atendimento passa pelo incremento de viagens e também por dar mais conforto ao usuário com a aquisição dos novos veículos”, destaca Castro Júnior. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.