Porto Alegre vira noite ao longo da manhã devido à chuva

A manhã desta terça-feira (26) foi marcada por fortes chuvas em Porto Alegre, que virou noite em plena luz do dia, causando alagamentos em ruas da cidade e falta de energia em diversos pontos. A EPTC registrou 27 ocorrências em razão de bloqueios de vias por árvores caídas e acúmulo de água, além de semáforos fora de operação. Devido ao nível alto do Guaíba, o DMLU fechou alguns sanitários públicos da região Sul e Extremo-Sul. Eventos foram cancelados, assim como o treino do Grêmio em seu CT em frente à Arena. A Cidade do Coração, atividade paralela ao Congresso Brasileiro de Cardiologia (a ser promovido na Fiergs), está em busca de novo local, caso o Cais Embarcadero, onde ocorreria a programação, permaneça fechado até quinta-feira.