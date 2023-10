Super heróis e personagens infantis invadem Hospital Moinhos de Vento para alegrar pequenos internos

Os pacientes das unidades pediátricas do Hospital Moinhos de Vento tiveram um sábado especial com a visita de super heróis e de personagens infantis. Branca de Neve, Homem Aranha, Ladybug, Batman e Cinderela estão entre os que alegraram os pequenos. A iniciativa do Instituto Moinhos Social, em parceria com a organização não governamental (ONG) República dos Heróis, ocorreu na tarde deste sábado (7). A menina Sofia de Almeida Castro (foto) foi uma das que recebeu a visita e se divertiu com os personagens. “Parabéns a todos que fazem esse trabalho maravilhoso nos hospitais, trazendo um pouco de alegria para essa turminha nesse momento de angústia, fazendo com que eles se sintam melhor e ajudando no tratamento e na recuperação. São verdadeiros heróis”, agradeceu o pai, Alexsandro Castro. A República dos Heróis foi criada em 2017 para levar a crianças mensagens do bem, justiça e amor com a magia do entretenimento e da alegria. “Não importa se é herói ou vilão, queremos é alimentar os sonhos e a imaginação”, contou o fundador e representante da República dos Heróis, Alex Vieira Fontoura. Desde a fundação, a ONG já realizou mais de 400 atividades como a deste sábado.