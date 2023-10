Após eliminação na Libertadores, torcida lota Beira-Rio e assiste vitória colorada

No primeiro jogo após a eliminação para o Fluminense, o. Com gols de Valencia, Wanderson e Alan Patrick para os colorados e de João Pedro e Suárez para os tricolores, o Inter venceu por 3 a 2 o último clássico de 2023, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e afastou o clima ruim depois da derrota na última quarta-feira., com 32 pontos. A equipe colorada terá dez dias de descanso devido à parada para a Data Fifa de seleções.