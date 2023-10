Em jogo movimentado no Beira-Rio, Inter vence o Grêmio por 3 a 2

No primeiro jogo após a traumática eliminação para o Fluminense, o Inter conseguiu dar a volta por cima e dominou o Grêmio no Grenal 440, disputado neste domingo (8). Com gols de Valencia, Wanderson e Alan Patrick para os colorados e de João Pedro e Suárez para os tricolores, o Inter venceu por 3 a 2 o último clássico de 2023, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e afastou um pouco o clima ruim depois da derrota na última quarta-feira.

Com esse resultado, o Colorado conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, chegando momentaneamente a 12ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos. O Grêmio, por outro lado, vê as chances de título diminuírem e para no 3º lugar, com 44 pontos.

Logo que a bola começou a rolar, o Inter partiu pra cima. Já no segundo minuto de jogo, em bola rebatida, Enner Valencia recebeu livre na cara do gol e foi derrubado por Gabriel Grando. Seria pênalti para os donos da casa, mas para sorte dos gremistas, o equatoriano estava impedido no inicio da jogada. Porém, três minutos depois, aos 5, após bela jogada trabalhada pelos mandantes, não teve jeito: Valencia recebeu de Alan Patrick, venceu Grando, e abriu o placar no Beira-Rio.

Depois do gol, o Inter baixou um pouco o ritmo e deixou o Grêmio ficar mais tempo com a bola. Entretanto, os tricolores esbarravam em muitos erros técnicos, não conseguiam levar perigo a meta alvirrubra e ainda davam espaço para os coloradas puxarem contra-ataques. Em um deles, aos 16 minutos, Valencia recebeu dentro da área e quase ampliou o marcador.

Em outro, aos 26, Maurício recebeu na entrada da área, deu um lindo 'chapéu' em Reinaldo, mas na hora da conclusão foi travado pela zaga gremista. Aos 44 minutos, a chance mais clara: Aránguiz pifou Valencia que, completamente livre, na cara do gol, chutou para fora. Com o Inter empilhando chances perdidas e o Grêmio sem conseguir atacar, o Grenal se encaminhou para o intervalo com 1 a 0 no placar.

Já no inicio do segundo tempo, o Inter conseguiu transformar a ampla superioridade em mais um gol, após bela jogada e conclusão de Wanderson. Com o gol, a superioridade Colorada aumentou ainda mais e o Tricolor se viu completamente dominado. Aos 22, porém, em chute de fora da área de João Pedro, Rochet falhou e o Tricolor conseguiu descontar o placar.

A esperança gremista logo foi desfeita quando, dois minutos depois, aos 24, Alan Patrick voltou a ampliar a vantagem alvirrubra em bela jogada de Maurício. Aos 28, contudo, o Grêmio voltou a marcar, após linda cobrança de falta de Luís Suárez. A partir daí, o Grenal 440 ficou extremamente dramático e os gremistas partiram pra cima nos minutos finais. Mas, não teve jeito: o Inter saiu vencedor diante de seus torcedores, com 3 a 2 no placar.

Agora, ambas as equipes terão dez dias de descanso até o próximo jogo, devido a parada para a Data Fifa de seleções. O Grêmio volta a campo contra o Athletico-Pr, na Arena, enquanto o Inter visitará o Bahia, na Fonte Nova. Os dois jogos estão marcados para o dia 18 desse mês.

Inter (3) Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Gabriel); Maurício (Igor Gomes), Aránguiz (Rômulo) e Wanderson (Nico Hernández); Alan Patrick (Dalbert) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio (2) Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kanemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Galdino), Pepê e Cristaldo (Nathan); Ferreira (Besozzi) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, com auxílio de Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Guilherme Dias Camilo. No Var, esteve Igor Junio Benevenuto de Oliveira.