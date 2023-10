GrêmioMania realiza ação especial na Arena pelo Dia das Crianças

O Mês da Outubro começou com ações especiais para as crianças na loja gremista da Arena. Com a presença do mascote do clube, foram oferecidos brindes, pipoca e pintura facial às famílias que visitaram a megastore. A ação teve primeira edição no fim de semana dos dias 7 e 8, e foi realizada novamente nesta quinta-feira, 12, Dia das Crianças. A programação aconteceu das 11h às 16h30, atraindo torcedores de todas as idades. O público pode aproveitar o momento para interagir com o mascote do Clube, o Mosqueteiro, que fez a alegria das crianças. Pipoca e pintura facial com as mosqueteiras também foram oferecidos de forma gratuita. E para presentear os pequenos torcedores pela data, uma promoção com direito a brinde.