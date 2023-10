França proíbe manifestações pró-Palestina

O governo francês, por meio do Ministério do Interior, proibiu a realizações de manifestações em defesa da Palestina em seu território. Conforme o ministro Gérald Darmanin os protestos "são suscetíveis de gerar perturbações da ordem pública”, que poderão levar a casos de detenção de “organizadores e agitadores”. A ordem foi remetida aos presidentes das diferentes câmaras municipais francesas, decisão já confirmada pelo Tribunal Administrativo. A determinação, no entanto, não impediu que milhares de pessoas fossem às ruas portando bandeiras palestinas em diversas cidades francesas, como Toulose (foto), ocasionando confrontos com as forças policiais locais. Dois dias antes, Berlim, capital da Alemanha, também proibiu a realização de protestos contrários à Israel pelo mesmo motivo.