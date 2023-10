Campanha de Multivacinação começa sábado em oito locais de Porto Alegre

Com índices de imunização abaixo do estabelecido pelo Ministério da Saúde, Porto Alegre inicia neste sábado (13) a Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a carteira vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. A abertura oficial ocorre às 10h na Esplanada da Restinga, que terá uma estrutura com equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) até as 17h. Outros sete pontos da cidade terão aplicação das doses, além de programação especial com atividades infantis e a participação do Zé Gotinha.

“A nossa cobertura nas principais vacinas está aquém do que precisa, como vem ocorrendo no Brasil todo nos últimos anos, por vários fatores, incluindo a pandemia. Recomenda-se que uma vacina atinja 95% do público-alvo e hoje não estamos conseguindo esse índice em praticamente nenhuma“, diz Vânia Frantz, diretora de Atenção Primária da SMS, reforçando que alguns imunizantes chegam a pouco mais de 50% de cobertura.

Neste ano, o Dia D de Multivacinação será em 21 de outubro, quando todas as unidades de saúde estarão abertas na Capital. Já a Campanha Nacional de Multivacinação ocorre até o dia 28, com imunização em outros locais (confira lista no final da matéria).

Um diferencial da iniciativa neste ano é a regionalização, proposta pelo Ministério da Saúde: a SMS vai realizar a chamada busca ativa em saúde, que consiste em ir atrás de quem está em atraso vacinal. “É uma estratégia regionalizada. Em comunidades onde as pessoas não costumam ir até o posto de saúde por falta de acesso ao transporte público ou por questões de violência, a equipe da SMS vai organizar um dia para ir até lá vacinar”, exemplifica.

Entre as principais vacinas do calendário vacinal estão a tríplice viral, febre amarela, poliomielite, pneumocócica, meningo e a penta valente. Vânia ressalta a importância da imunização contra a pólio, que protege contra a paralisia infantil, mesmo que o Brasil não tenha mais casos da doença. Atualmente, apenas 38,8% do público-alvo em todo o Brasil está vacinado contra a poliomelite. A pneumocócica, que imuniza contra a pneumonia, também é muito importante em função das condições climáticas do Rio Grande do Sul.

A diretora faz um alerta também em relação à vacina contra a Covid-19. Segundo Vânia, a cobertura do imunizante neste público de crianças e adolescentes está bastante baixa. “A primeira dose tem uma cobertura alta, mas a segunda e o reforço estão extremamente baixos nesta parcela da população”, afirma.

É importante que os pais e responsáveis levem a carteira de vacinação das crianças e adolescentes e todos os registros sobre imunizações recebidas até então. No caso da vacina da Covid era dada uma carteirinha separada da caderneta de vacinação, que também deve ser levada.

Confira a programação da Campanha Nacional de Multivacinação em Porto Alegre:

Sábado (14/10):

• Esplanada da Restinga - 10h às 17h (av. João Antônio Silveira, s/nº)

• US Bom Jesus - 10h às 19h (rua Bom Jesus, 410)

• US Farrapos - 10h às 19h (rua Graciano Camozzato, 185)

• US 1º de Maio - 10h às 19h (av. Professor Oscar Pereira, 6199)

• US Rubem Berta - 10h às 19h (rua Wolfram Metzler, 675)

• US Santa Marta - 10h às 19h (rua Capitão Montanha, 27)

• US São Carlos - 10h às 19h (av. Bento Gonçalves, 6670)

• US Tristeza - 10h às 19h (av. Wenceslau Escobar, 2442)



Sábado (21/10) – Dia D de Multivacinação:

Todas as unidades de saúde estarão abertas. Confira os endereços no site da prefeitura (prefeitura.poa.br).



Sábado (28/10):

• CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

• US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

• US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 - Cefer 1)

• US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

• US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

• US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

• US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

• US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

• US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)

Vacinas ofertadas até 7 anos

• BCG

• Hepatite B

• Pentavalente

• Pólio inativada

• Pólio oral

• Rotavírus

• Pneumocócica 10- valente

• Meningocócica C

• Febre amarela

• Tríplice Viral

• DTP

• Hepatite A

• Varicela

• Covid-19

• Influenza

Vacinas ofertadas para a faixa etária dos 7 a menores de 15 anos

• Hepatite B

• Febre amarela

• Tríplice Viral

• Difteria e tétano adulto

• Meningocócia ACWY

• HPV quadrivalente

Vacina para gestantes

• dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)