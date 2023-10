Intensificação do conflito em Gaza gera onda de protestos internacionais

As investidas do grupo Hamas contra o estado israelense, no dia 7 de outubro, aumentaram a violência na região do território disputado entre o governo e a Palestina, especialmente na Faixa de Gaza. Os eventos desencadearam diversas demonstrações de apoio às duas partes do conflitos ao redor do mundo, de governos e de grupos civis. Na região do Oriente Médio, foram registradas movimentações em apoio à causa de emancipação do povo palestino, como no território da Jordânia. O país, cuja bandeira é semelhante à Palestina - com a diferença de uma estrela branca centralizada no triangulo vermelho - possui mais de 2 milhões de habitantes palestinos refugiados de conflitos passados, de acordo com as Nações Unidas. Em países como Líbano, Paquistão e Tunísia também foram vistas movimentações, em conjunto com países europeus e americanos.