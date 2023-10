Farol Santander recebe exposição Darwin - Origens & Evolução

A trajetória do biólogo inglês Charles Darwin é o tema central da, que chegou a Porto Alegre no dia 17 de outubro no Farol Santander. Depois da passagem pelo Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro,, Darwin teve edição virtual em 2020 e esteve em São Paulo entre julho de 2021 e fevereiro de 2022, no Centro Cultural, FIESP, onde também foi visitada por milhares de pessoas. Em Porto Alegre, ocupará os espaços do Farol Santander com- como animais taxidermizados e fósseis - gravuras históricas, textos críticos, iconografia, obras de arte e peças interativas. A exposição revela o modus operandi de Darwin, que manteve uma comunicação direta com muitos outros cientistas, chegando assim à teoria da evolução. O projeto tem Lei de Incentivo à Cultura e Patrocínio Santander. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal.