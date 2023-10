Ato em apoio à causa palestina ocorre em Porto Alegre

A escalada de violência na Faixa de Gaza desencadeou uma série de atos e manifestações populares ao redor do mundo. Nesta quarta-feira (18), foi realizado, em Porto Alegre, o protesto "Dar voz à Palestina", convocado pela Federação Àrabe Palestina do Brasil (Fepal). Estiveram presentes o presidente da Fepal, Ualid Rabah, e diversas lideranças políticas e partidárias, que fizeram falas de apoio à luta e resistência da comunidade. Também foram convidados descendentes da comunidade para que tomassem a fala e contassem suas histórias. O Rio Grande do Sul concentra a maior comunidade com ascendência palestina do Brasil. O ato teve início em frente ao Simpa Sindicato, e se movimentou pelas ruas da Cidade Baixa com bandeiras e cartazes.

