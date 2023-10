Federação Árabe Palestina pede que Brasil rompa relações com Israel após ataque a hospital

Mariana Dawas Vieira

Ualid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina (Fepal), divulgou um comunicado nas redes sociais da organização condenando o recente ataque ao hospital al-Ahli Arab, localizado na Faixa de Gaza. Mencionou em vídeo que os ataques, que afirmou serem de autoria do governo israelense, podem ter resultado na morte de 200 a 500 pessoas, incluindo palestinos que estavam sendo tratados por ferimentos causados pelos próprios bombardeios do exercito israelense. Também estavam no hospital as equipes de saúde tratando os enfermos.