Escola de Porto Alegre faz Halloween sustentável

Em vez de doces e outros quitutes que marcam as festas e eventos de Halloween, escola de Porto Alegre apostou em alternativa. A Pan American School adicionou pitada de sustentabilidade na celebração nesse sábado (21) que se inspira na tradição da festa das bruxas dos Estados Unidos. Mais de 500 pessoas se reuniram no ginásio do campus da Obino, na Capital. Segundo a escola, foram feitas recreações, com jogos e brinquedos infláveis. O Clube da Sustentabilidade organizou a coleta seletiva de lixo, com foco na destinação correta de todos os resíduos sólidos, diz a Pan American School. "A consciência é formada através de pequenas e grandes atitudes. Nada disso teria sido possível sem a dedicação, o trabalho duro e o cuidado do nosso Conselho de Ação dos Pais", reconhece a superintendente da instituição, Shaysann Kaun, em nota. Alunos do 2⁰ ano do Ensino Médio confeccionaram a “Casa Mal-Assombrada” e teve escolha da fantasia mais original.