Porto Alegre passa a ter 500 bicicletas elétricas compartilhadas e 100 estações

Porto Alegre já conta com. O reforço na frota das magrelas ocorreu neste sábado (21). O sistema passa a contar com cem estações e mil bikes. Em março, havia tido outra expansão da malha . O lançamento, com a presença do prefeito da Capital, Sebastião Melo, ocorreu na estação 41 Iberê, na avenida Padre Cacique, na Orla do Guaíba, informou o site da prefeitura. As unidades eletrificadas permitem o uso por trajetos mais longos e com diferentes relevos, reduzindo o esforço dos usuários. Melo citou que Porto Alegre tem a terceira maior operação da Tembici no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. As opções elétricas podem trafegar até 25 km/h. Ao pedalar, o usuário aciona a mobilidade. Os modelos usados na Capital são os mesmos de Nova York, Londres, Chicago, Dubai e Barcelona.