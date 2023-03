Porto Alegre terá 18 novas estações do bike Itaú e acréscimo de 250 bicicletas

O bike Itaú, sistema de bicicletas compartilhadas da Tembici, e a prefeitura de Porto Alegre estão expandindo o sistema e acrescentarão 18 novas estações e 250 bikes a mais pela cidade. Com isso, o sistema passará a contar com mais de 660 bicicletas e 59 estações na capital gaúcha até o final de março.

As estações estão distribuídas pelos bairros do Rio Branco, Santa Cecília, Praia de Belas, Menino Deus, Cristal, Cidade Baixa, Moinhos de Vento, Tristeza, Azenha e Centro Histórico. Este é o início da expansão, que quando concluída terá 1.000 bicicletas compartilhadas e 100 estações, informa a Tembici.

Segundo o diretor de negócios da empresa, Gabriel Reginato, somente no primeiro bimestre de 2023 houve crescimento de 31% em números de deslocamentos realizados com bicicletas compartilhadas, se comparado ao mesmo período do ano anterior, o que mostra que a adesão do serviço segue em uma crescente. "O projeto contribui muito para a mobilidade de Porto Alegre, promovendo deslocamento com um modal sustentável, econômico e cômodo para a população e visitantes da cidade", diz Reginato.

aumento nos preços dos planos, O pacote mensal para uso do serviço está em R$ 24,90 e o anual em R$ 199,40, resultado de umem setembro de 2022.

Confira a o nome e a localidade das novas estações:



Mariante - Rio Branco - Rua Mariante, em frente ao nº 826

UFRGS Psicologia - Santa Cecília - Rua Ramiro Barcelos, em frente ao nº 2600

McDonald's Ipiranga - Santa Cecília - Rua Felipe de Oliveira, oposto ao nº 20

Grêmio Náutico Gaúcho - Praia de Belas - Av. Borges de Medeiros, oposto ao nº 2024

Rua Barbedo - Menino Deus - Rua Barbedo, em frente ao nº 565

Rua José de Alencar - Avenida Padre Cacique, oposto ao nº 20

Praça Menino Deus - Menino Deus - Praça Menino Deus, oposto ao nº 11

Rua Saldanha Marinho - Menino Deus - Rua Saldanha Marinho, em frente ao nº 393

Rua Visconde do Herval - Menino Deus - Rua Visconde do Herval, em frente ao nº 1088

Avenida Diário de Notícias - Cristal - Av. Diário de Notícias, em frente ao nº 1625

Lima e Silva 1324 - Cidade Baixa - Rua General Lima e Silva, em frente ao nº 1324/1332

Praça Maurício Cardoso - Moinhos de Vento - Praça Maurício Cardoso, oposto ao nº 129

Rua Fernando Gomes - Moinhos de Vento - Rua Fernando Gomes, lateral do nº 338

Rua Padre Chagas - Moinhos de Vento - Rua Padre Chagas, em frente ao nº 277

Largo dos Açorianos - Cidade Baixa - Av. Loureiro da Silva, próximo ao nº 1500

Av. Wenceslau Escobar - Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, em frente ao nº 1269

Avenida da Azenha - Azenha - Av. da Azenha, em frente ao nº 680

Paróquia São José - Centro Histórico - Av. Alberto Bins, em frente ao nº 467