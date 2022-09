Planos mensal e anual do BikePoa aumentam a partir de quinta-feira

Os planos de aluguel de bicicletas compartilhadas em Porto Alegre ficarão mais caros a partir desta quinta-feira (15). A TemBici, empresa que opera os serviços da Bike POA, aumentará o pacote anual do serviço de R$ 160 para R$ 199,40, e o mensal de R$ 15 para R$ 24,90.

Os novos valores representam altas de 66% no plano de um mês e 24,6% na categoria de um ano. Além disso, o intervalo para uso das laranjinhas nestes planos foi diminuído de 60 para 45 minutos, a serem realizadas, no máximo, quatro vezes por dia. As outras categorias, mais baratas, manterão o preço atual:

avulso, por 15 minutos - R$ 4,49

diário, por 1h dentro de 24h - R$ 12,90

lazer, por 2h ao longo de dois dias - R$ 19,90

Os alugueis têm valores adicionais caso o cliente ultrapasse os tempos de uso pré-definidos. O avulso, de 15 minutos, tem o valor aumentado em R$ 0,40 para cada minuto a mais. Já nos planos diário, lazer, mensal e anual, R$ 4,90 serão acrescidos para cada meia-hora extra.

Os planos que estão recebendo aumento têm certas peculiaridades em relação aos mais baratos. No mensal e anual, o usuário pode realizar quatro viagens de 45 minutos por dia, durante o intervalo do pacote contratado. Para evitar pagamentos extras, é recomendado que os cliente faça um intervalo de 15 minutos a cada intervalo de uso. Além disso, ambos planos têm renovação de contrato automática.

TemBici anunciou uma expansão da frota atual do Bike POA O aumento vem menos de um mês depois que a. A Capital receberá mil bicicletas compartilhadas e 100 estações, sendo 91 liberadas para implantação e outras nove que passam por uma última análise dos locais. Atualmente, Porto Alegre tem um total de 410 bikes e 41 estações do serviço.

A usuária de bicicletas compartilhadas e estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Ana Gabriela Vargas assinava o plano mensal do serviço, e afirma que não renovará o contrato depois do aumento. "Eu usava (a Bike Poa) mais pra passeio, pra lazer mesmo, e agora infelizmente eu não vou conseguir continuar pagando", afirmou Ana. "Não vale mais a pena", completa a estudante.

A TemBici informa que os novos valores serão considerados apenas a partir de 15 de setembro de 2022, para novas compras. Assim, os planos com renovação automática contratados antes desta quinta terão valores considerados a partir do próximo pagamento.

Posicionamento da TemBici sobre os aumentos

Os ajustes estão relacionados ao foco de manter a qualidade do sistema de bikes compartilhadas e suas estações, além disso o setor como um todo passa por reajustes de preços relacionados às novas condições de supply chain/abastecimento global.

O objetivo é garantir a excelência da infraestrutura oferecida, já que a empresa continuará incentivando as bicicletas como modal de transporte, além de estar sempre atenta para tornar a experiência de quem pedala cada vez melhor. Junto a isso, busca manter diferentes opções de plano, permitindo, assim, que o usuário escolha o que melhor se encaixe na sua rotina e no seu bolso.