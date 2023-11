Ginástica rítmica do Brasil faz história no Pan-Americano de Santiago

A ginástica rítmica brasileira faz história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, após arrematar um conjunto inédito de medalhas. Desde sexta-feira (3), a sequência de pódios é interminável, fazendo do palco da entrega de medalhas um território expandido do Brasil, que não tem fronteira terrestre com o Chile. A equipe verde e amarela nunca havia ganhado uma medalha de ouro nos jogos. Em todas as oito categorias disputadas, destaca o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), teve uma brasileira no topo do pódio. Nesse sábado (4), Maria Eduarda Alexandre foi campeã nas maças e prata na fita, enquanto Bárbara Domingos o inverso: ouro na fita e segunda nas maças. No conjunto da prova mista ouro também. Até esse sábado, o Brasil havia conquistado 200 medalhas nos jogos, sendo 64 de ouro, 71 de prata e 65 de bronze em todas as modalidades.