Vacina contra dependência em cocaína e em crack, desenvolvida pela UFMG, é premiada

Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo um imunizante que objetiva neutralizar os efeitos das drogas e combater o vício desde 2015. A substância denominada "Calixcoca" já passou por testes laboratoriais e em animais, como camundongos e primatas, e busca, além de tratar a dependência, prevenir doenças decorrentes. A pesquisa ganhou o Prêmio Euro Inovação na Saúde, realizado pela Eurofarma, farmacêutica multinacional. A cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (26), com uma premiação no valor de 500 mil euros (R$ 2,6 milhões), que será utilizado para financiar os próximos passos do estudo. A fase seguinte do ensaio clínico deve envolver testes em seres humanos, ainda sem previsão de início.

