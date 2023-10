Brasil marca no fim e vence EUA na estreia no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos

A seleção masculina do Brasil estreou nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na noite desta segunda-feira (23), com uma vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos. Nos minutos finais, o time verde e amarelo balançou a rede e garantiu o triunfo. Após cruzamento de Biro e um desvio na área, Miranda (foto) apareceu na segunda trave, atrás da defesa norte-americana, e, de cabeça, movimentou o placar. Com o resultado, a equipe de Ramon Menezes tem um ponto no Grupo B da competição, empatada com a Colômbia, que venceu Honduras. A equipe de Ramon volta a campo na quinta-feira, às 20h, contra a Colômbia, em Viña del Mar, no Estádio Sausalito. Ao final da primeira fase, os dois melhores classificados de cada grupo enfrentam os vice-líderes do outro grupo, em partidas válidas pela semifinal.