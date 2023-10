Lula se encontra com músico Roger Waters, ex-Pink Floyd, em Brasília

O músico britânico Roger Waters se reuniu nesta segunda-feira (23) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília. Waters, um dos fundadores da banda de rock progressivo Pink Floyd, faz show na capital federal nesta terça-feira (24) e no dia 1 de novembro em Porto Alegre . Lula falou da importância de um artista de tamanha influência e alcance manter a consciência política e expressar suas convicções.. Nas redes sociais, o presidente Lula lembrou que, há cinco anos, Waters tentou visitá-lo em Curitiba, onde estava preso, e foi impedido.e divisão da plateia com gritos de "Ele não", contra o então candidato Jair Bolsonaro, e "Mito", a favor. (Com agências)