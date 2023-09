Show de Roger Waters é transferido para Arena do Grêmio

O show de Roger Waters, um dos maiores expoentes do rock na história, que acontece em Porto Alegre, no dia 01 de novembro, teve o local de apresentação alterado para a Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110). O espetáculo, que antes era Estádio Beira-Rio, mudou em razão das mudanças do calendário do futebol.

A produtora destaca que todos os ingressos comprados continuam válidos para o novo local, sem necessidade de troca. A mudança para o novo estádio não impactará na configuração dos setores do evento. A nomenclatura dos setores permanece a mesma, salvo a Cadeira Premium, que passa a ser Cadeira Gold. Os ingressos podem ser adquiridos online no site Eventim e na bilheteria da Arena do Grêmio, a partir de R$170. Em caso de necessidade de troca e/ou reembolso, todas as informações estão disponíveis no site da Eventim.

Na sua quarta passagem por Porto Alegre, Roger Waters traz a turnê "This is Not a Drill", com clássicos da carreia e também do período em que esteve no Pink Floyd. Presentes no setlist estão “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?”. Waters também apresenta uma nova composição, “The Bar”.

A realização de “This is Not a Drill” no Brasil é uma parceria entre a Bonus Track, de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, e a 30E. “This Is Not A Drill” é uma nova e inovadora extravagância cinematográfica/rock and roll, é uma acusação impressionante da distopia corporativa na qual todos nós lutamos para sobreviver e um apelo à ação para amar, proteger e compartilhar nosso precioso e precário lar planetário.