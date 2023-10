Grêmio cria camarote adaptado para torcedores com Transtorno do Espectro Autista

O Grêmio e a Arena Porto Alegrense assinaram nesta terça-feira (24) o termo de compromisso para colocar em prática o Projeto Espectro Azul. A iniciativa tem como objetivo disponibilizar na área interna do camarote um espaço adaptado para acomodar e atender às necessidades de torcedores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e familiares durante os jogos. O espaço, que será no camarote 52 do estádio, nasceu do sonho da família de Lorena Alonso Pires, torcedora com autismo que criou a torcida Gremistas no Espectro. O Projeto foi realizado pelo grupo multidisciplinar Clube de Todos, e a sala sensorial projetada pela arquiteta Juliana Moura com a terapeuta ocupacional Márcia Lemes, com consultoria da psiquiatra Ana Soledade Martins, especialista em autismo no Rio Grande do Sul. Os primeiros testes no espaço serão realizados ainda no Campeonato Brasileiro deste ano.