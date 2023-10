Grêmio vira o placar e impõe primeira derrota de Tite no comando do Flamengo

nesta quarta-feira (25), em Porto Alegre, com uma vitória, de virada, por 3 a 2, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.O time gaúcho chegou aose assumiu a sexta colocação no Brasileiro, enquanto a, permanece com 50 pontos, mas caiu para a quarta colocação, superado no saldo de gols pelo Palmeiras.