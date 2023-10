Com reta final eletrizante, Grêmio bate o Flamengo por 3 a 2 e encerra seca de vitórias

Para encerrar a má fase e se reencontrar com as vitórias, o Grêmio mostrou sua força na Arena e derrotou o Flamengo pelo placar de 3 a 2, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o importante resultado, o Tricolor se mantém em 6º lugar na tabela, chegando aos 47 pontos.

Logo no primeiro minuto, Everton Cebolinha se mostrou ligado na partida, roubando a bola de João Pedro na linha de fundo e acionando Arrascaeta na entrada da área. O uruguaio chutou mascado, mas Gerson, como elemento surpresa, entrou na área para completar o lance, por cima.

Em um duelo equilibrado e combativo, a próxima chance de real perigo apareceu aos 13 minutos, na bola parada. Arrascaeta arriscou de falta, surpreendendo a defesa em uma cobrança rasteira, com força. No entanto, Grando estava atento, e bem postado debaixo das traves, fez bela defesa.

LEIA MAIS: Projeto Espectro Azul terá camarote exclusivo para autistas na Arena

Depois, apenas aos 42 minutos, Cebolinha arrancou sozinho no contra-ataque pela esquerda, deixando Geromel para trás e entrando na área. O camisa 11 rubro-negro, então, dividiu com Villasanti dentro da área, e ao passar pelo paraguaio, driblou Kannemann e Grando com um toque só, finalizando a jogada com o gol aberto para abrir o placar e ir para o vestiário vencendo.

Na volta para a segunda etapa, as equipes mantiveram o cenário de estudo. O jogo ficou preso no meio de campo, entre erros e desarmes, para ambos os lados. Usando a bola parada como saída para chegar com perigo, os visitantes quase ampliaram aos 12 minutos, quando Pablo subiu mais que todo mundo no escanteio, e cabeceou com força na meta de Grando, que operou um milagre à queima-roupa.

Mesmo com os cariocas flertando com o 2 a 0, os gremistas foram mais letais. Aos 31, Ferreira foi desconcertante ao deixar dois marcadores para trás e se infiltrar na área para receber a devolução de Villasanti, que o deixou na cara do gol. O camisa 10, de frente para Rossi, teve toda a frieza do mundo para deslocar o argentino e bater no ângulo, empatando o confronto.

Em seguida, aos 35, em uma blitz tricolor, Cristaldo batalhou pela bola e conseguiu achar Nathan Fernandes livre, dentro da grande área, para bater cruzado de primeira e marcar seu primeiro gol no profissional.

Para manter a pegada e definir o placar, os mandantes mantiveram-se em cima. Cinco minutos depois, Villasanti se mostrou atento na meia-lua para encontrar André Henrique próximo à marca do pênalti. O jovem centroavante se mostrou matador, pegando de bate-pronto na bola, que bateu na trave antes de entrar. 3 a 1 para o Tricolor, que teve dez minutos avassaladores dentro de campo.

No entanto, não está morto quem peleia. O Flamengo não se entregou fácil, e descontou com Luiz Araújo, de cabeça, após cobrança de falta pela esquerda, aos 41 minutos de jogo. O ponteiro rubro-negro ganhou no alto para completar a cobrança de falta de Everton Ribeiro. Mesmo assim, a equipe de Tite não teve tempo para mais nada.

Com o triunfo, o Grêmio ganha mais tranquilidade para uma reta final eletrizante do Brasileirão. O próximo compromisso dos gaúchos será fora de casa, contra o América-MG, neste sábado, na Arena Independência.

Grêmio (3) Grando; Bruno Alves, Geromel e Kannemann (Cristaldo) (Bruno Uvini); João Pedro, Villasanti, Pepê e Reinaldo; Besozzi (Ferreira), João Pedro Galvão (André Henrique) e Galdino (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo (2) Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar (Everton Ribeiro), Gerson, Arrascaeta e Everton (Bruno Henrique); Pedro (Gabriel). Técnico: Tite.

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira.