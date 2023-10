Projeto Espectro Azul terá camarote exclusivo para autistas na Arena

Visando tornar o estádio um ambiente cada vez mais inclusivo, o Grêmio e a Arena assinaram um termo de compromisso que coloca em prática o projeto Espectro Azul. A iniciativa tem como objetivo disponibilizar, na área interna do camarote 52 da casa gremista, um espaço exclusivo e adaptado para acomodar e atender às necessidades de torcedores autistas e seus familiares durante os jogos do Tricolor em jogos em casa.

De acordo com a gerente de Marketing e Comunicação da Arena, Vanessa Cordeiro, iniciativas como essas sempre estiveram no horizonte dos administradores do espaço. “Desde a concepção da Arena, o estádio foi pensado como um ambiente de inclusão. A Arena é a casa de todos os gremistas e ter o camarote personalizado e adaptado para torcedores autistas é mais um passo nessa caminhada”, relata Vansessa.

Criadores da torcida Gremistas no Espectro, que busca unir o amor ao clube e a luta pela inclusão, a família da pequena Lorena Alonso Pires, torcedora com autismo, foi quem mais lutou por essa ação que, inclusive partiu de um sonho dos próprios.

“Este é um dia histórico para a torcida atípica do Grêmio. Uma sala sensorial na Arena sempre foi um pedido nosso e o clube nos acolheu. Os autistas merecem isso. Nós somos muitos e estamos em todos os lugares, inclusive aqui na Arena”, comemorou Adriana Alonso Pires, mãe da Lorena, e que esteve presente na solenidade ao lado do marido, Jardel.

No local, ainda foi entregue ao presidente do clube, Alberto Guerra, uma faixa representando e simbolizando a torcida Gremistas no Espectro. “Me sinto realmente muito orgulhoso de poder entregar esta sala que prioriza uma importante parcela da sociedade, porque o autismo envolve toda a família. Este tipo de ação nos engrandece e faz parte do nosso projeto Clube de Todos, buscando diversidade e inclusão, estou muito feliz”, declarou o mandatário gremista.

O projeto Espectro Azul foi abraçado pelo grupo multidisciplinar Clube de Todos e pelo Conselho de Administração. Para a construção da sala sensorial, foi realizada uma consultoria com a psiquiatra Ana Soledade, uma das principais especialistas em autismo no Rio Grande do Sul. Os primeiros testes no espaço serão realizados ainda no Campeonato Brasileiro deste ano.