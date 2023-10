Wilmar Roldán é escolhido para final da Libertadores e pode apitar 3º título de brasileiros

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira que a decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã, será apitada pelo experiente árbitro colombiano Wilmar Roldán, que esteve nas conquisitas do Corinthians em 2012 e do Atlético-MG em 2013. O chileno Juan Lara estará no comando do VAR.

Bastou sair a confirmação do árbitro da final para alguns torcedores do Fluminense começarem a reclamar nas redes sociais. Muitos questionaram a escolha e ainda fizeram questão de destacar um pênalti claro não dado ao Fluminense na competição, em jogo diante do Sporting Cristal, em um agarrão/puxão de camisa de Cano.



Será o terceiro jogo do Fluminense apitado nesta edição da Libertadores. Roldán estava no comando nas vitórias sobre os peruanos, em Lima, por 3 a 1, jogo do pênalti ignorado, e nos 2 a 0 sobre o River Plate, no Maracanã. Do lado do Boca, apitou somente o 0 a 0 da ida das semifinais com o Palmeiras.



Dia desses, Roldán protagonizou um lance bastante divertido e constrangedor em jogo do Campeonato Colombiano entre Junior e Once Caldas. Com toda a pose, ele autorizou o começo da partida. Ocorre que não havia bola para o pontapé inicial e os jogadores caíram na gargalhada.



Apesar de ser apontado por alguns torcedores da equipe carioca como "mal-intencionado", muitos lembraram que as conquistas do Corinthians sobre o Boca Juniors, no Pacaembu, em 2012, e do Atlético-MG diante do Olimpia, do Paraguai, no Mineirão, em 2013, foram apitadas por Roldán. Disseram que é um prenúncio para mais um time brasileiro "desencantar" na competição.



Roldán terá os compatriotas Alexander Guzman e Dionísio Ruiz como auxiliares, além de Andres Rojas como 4º árbitro. No VAR, além de Juan Lara, a equipe terá os também chilenos Angelo Hermosilla e Edson Cisternas, além do colombiano Jhon Ospina.