Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando retomar o quanto antes o caminho das vitórias, o Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira (25), às 21h30min, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. O confronto será o quarto entre as equipes em 2023. Até então, são três vitórias para os cariocas, que eliminaram os gaúchos na semifinal da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão da RBS TV e Premiere.

Na briga por uma vaga no G-4, perdida na última rodada, o Tricolor encara o duelo com o Rubro-Negro como confronto direto pelo posto. Mesmo assim, em caso de vitórias, ainda estará há dois pontos da equipe do técnico Tite. Atualmente em 6º lugar, com 44 pontos, eles perseguem, primeiramente, o Palmeiras, quarto colocado, com 47.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Pepê, Cristaldo e Reinaldo; Lucas Besozzi (Galdino) e André Henrique (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi.



Flamengo - Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Thiago Maia; Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Tite.



Arbitragem: Rodrigo Pereira de Lima, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Luanderson Lima dos Santos. No VAR, estará Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

Serviço Grêmio x Flamengo

Local: Arena;

Horário: 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere;