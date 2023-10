Grêmio foca em adversário indigesto para tentar deixar a má fase para trás

Precisando deixar para trás o momento conturbado e se reencontrar com as vitórias, o Grêmio voltou aos treinos nesta segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho, de olho no Flamengo, adversário indigesto dos gaúchos nos últimos anos, que volta à Arena nesta quarta, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Da última vez que os cariocas vieram a Porto Alegre, o Tricolor acabou sendo superado por 2 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Agora, a equipe de Renato Portaluppi, que não vence há quatro jogos, precisa recuperar as boas atuações para superar um Rubro-Negro, invicto há cinco partidas na competição, com os ânimos renovados pela chegada do técnico Tite.

Ciente das dificuldades, o comandante gremista está tendo dores de cabeça nesta reapresentação. Sofrendo com desfalques recentemente, ele terá de montar o time com a pior das ausências. Contra o São Paulo, no sábado, Luis Suárez recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Para o seu lugar, até o momento, apenas o jovem André Henrique está disponível. Mais experiente, João Pedro Galvão vem evoluindo do problema muscular na panturrilha que o deixou de fora deste mês, e será testado na véspera do duelo para saber se terá condições de jogo.

Quem está na mesma situação do camisa 11 é o uruguaio Carballo. Titular ao longo de toda a temporada, o meio-campista vem sofrendo com dores no púbis e também será reavaliado para que a comissão técnica decida se ele irá a campo. Além deles, Felipe Scheibig, Rodrigo Ely, Cuiabano, Mila, Nathan e Iturbe completam a lista do departamento médico.

O confronto é de suma importância não só pelo momento do time, mas também pela disputa por uma vaga direta na Libertadores. Depois de deixar o G-4, o Grêmio sabe que os jogos em casa serão cruciais para definir a classificação.

Atualmente, quem fecha o grupo dos quatro primeiros é o Palmeiras, com 47 pontos, enquanto os cariocas, com 50, estão em terceiro. Somando apenas um ponto dos últimos 12 disputados, os gaúchos passaram a ocupar a sexta colocação, que ainda garante o acesso à pré-Libertadores, com 44 pontos.