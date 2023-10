Veigh, revelação do trap nacional, estreia no palco do Rap in Cena

, superando o álbum "Version of Me" da carioca Anitta. Fazendo sua estreia no Rap in Cena, maior festival de hip hop do Brasil, o músico não escondeu a felicidade de fazer parte do evento. “”, afirmou o artista. Além disso, Veigh disse que sua vida está mudando muito desde o sucesso meteórico. “Muitas coisas vêm acontecendo na minha vida pessoal e poder juntar com artístico significa muito. Consegui fazer o show na melhor vibe possível e estou pronto para o próximo.”