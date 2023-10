Veigh estreia no Rap In Cena e agradece pela oportunidade

Arthur Reckziegel

Thiago Veigh vem se mostrando a grande revelação do trap nacional. Neste ano, a estreia do seu álbum "Dos prédios Deluxe" atingiu o maior lançamento da história do Spotify, superando o álbum "Version of Me" da carioca Anitta. Fazendo sua estreia no maior festival de hip hop do Brasil, não escondeu a felicidade de fazer parte do evento. “Muito feliz de poder estar no palco no meio desse mar de gente, estou anestesiado”, afirmou o artista. Além disso, disse que sua vida está mudando muito desde o seu sucesso meteórico. “Muitas coisas vem acontecendo na minha vida pessoal e poder juntar com artístico significa muito. Consegui fazer o show na melhor vive possível e estou pronto para o próximo.”Perguntado sobre qual seria uma parceria musical dos seus sonhos, trouxe uma resposta um tanto quanto imprevisível, e internacional. “Se eu pudesse escolher alguém pra fazer um feat seria com a Taly. Uma menina da África do Sul que está surgindo, admiro ela bastante.”