Gaúcha Cristal volta ao Rap In Cena, desta vez no palco principal

Os palcos do Rap In Cena, no Parque Harmonia, recebem, neste sábado (28) e domingo (29), artistas de todo Brasil, mas também dão destaque para os gaúchos. O evento, produzido pela Olimpo Produções e Grupo Austral, traz o tema magia, com a proposta de apresentar ao público um mundo de experiências: Viva Um Novo Mundo, Viva o Rap In Cena.

Artista local em ascensão, a jovem cantora Cristal retornou ao festival neste ano e se apresentou no palco World Budweiser no início da tarde, às 14h35. "Foi muito gratificante estar no palco principal e é legal por tudo que o evento representa, essa mistura dos artistas locais com os de fora do estado", disse a rapper. Ela ainda conta que simultaneamente com o preparo para cantar no festival, a artista e sua equipe estão preparando o lançamento de seu primeiro álbum, Epifania. "Estamos preparando um nome modelo de show, com mais elementos orgânicos e sonoridades diferentes, além de elementos raízes do hip hop", conta Cristal.

As atrações deste sábado serão divididas entre os palcos, World Budweiser, Bronx e Baile do Saulit. Como destaque, estão os artistas BK, Cristal, Djonga, Hungria, Kayblack, Major RD, MC Cabelinho, Veigh, Batalha da Aldeia vs. Batalha do Olimpo, LC Advanced, Samambaia, Coch e DJ Ninja, Bertoi. Fecham a noite Orochi às 20h55, Poze do Rodo às 22h e L7nnon às 23h05.