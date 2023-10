Cataratas do Iguaçu registram a maior vazão em nove anos

As fortes chuvas no estado do Paraná tiveram impacto direto nas Cataratas do Iguaçu. De acordo com medições do Copel, a empresa de energia do estado do Paraná, a vazão atingiu o maior nível desde 2014 com 24 milhões de litros por segundo. Isto foi consequência do acúmulo de água que atingiu 360 mm em algumas localidades no fim da semana passada, causando fortes enchentes em municípios do Sudoeste do estado. A marca foi a segunda maior desde que a Copel começou a fazer medições em 1997. No entanto, o Parque Nacional do Iguaçu tem em seus registros vazão de 35 milhões de litros por segundo durante as enchentes do Super El Niño de 1983.